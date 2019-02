Relação com Kasha continua firme após polémica.

Por André Filipe Oliveira e Rute Lourenço | 01:30

Apesar da oposição familiar, Bárbara Bandeira já tomou uma decisão: vai assumir o namoro com o músico dos D.A.M.A, Kasha, contra tudo e contra todos. E faz questão de o mostrar publicamente.No último sábado, a cantora, de 17 anos, esteve nos estúdios da RTP para assistir à estreia da banda do companheiro, de 29, no Festival da Canção. Na sua conta de Instagram, apelou aos fãs para votarem no grupo de Kasha – que acabou por não passar à final.