Conan Osiris "partiu o telemóvel" e está a tornar-se um fenómeno da música portuguesa

Tiago Miranda tem 30 anos e assume-se como "um rapaz de Lisboa".

19:22

O Dr. Marcelo não deixou de acompanhar atentamente a atuação do Dr. Conan Osiris. pic.twitter.com/GSDbeycq20 — De Sousa Cruz 2019 (Officiale) (@pedrocr75444218) 16 de fevereiro de 2019

Conan Osiris já era famoso antes de chegar ao palco do Festival da Canção mas a sua performance, este sábado, na primeira semifinal da competição levou o músico a ser tema de conversa nacional - e até internacional - assim como às trends das redes sociais.Conan é Tiago Miranda, "um rapaz de Lisboa", de 30 anos, que aprendeu a fazer música sozinho em casa com o seu computador e que estudou Design Gráfico em Castelo Branco. "Foi por acidente. Nem sabia bem a diferença entres Artes Plásticas e Design... Acabou por não ser bem a minha cena, mas deixei-me ficar porque curtia o sítio e os amigos", explicou à SÁBADO em abril de 2018.O nome artístico foi buscá-lo à série japonesa "Conan, o Rapaz do Futuro" numa mistura com o deus egípcio Osíris. O álbum "Adoro Bolos" lançou-o para o estrelato nacional e as músicas "Borrego" e "Celulite" passaram rapidamente a serem cantadas por uma legião de fãs que se rendeu à sonoridade que apresentava.Antes, trabalhou numa sex shop em Lisboa e aproveitava as folgas e os dias de férias para escrever e produzir as suas próprias músicas, sem prever ainda o sucesso que estas fariam anos mais tarde.A vida deste jovem irreverente nem sempre foi pautada por momentos de felicidade. Quando era ainda criança, Tiago perdeu o pai para o vício das drogas. Foi criado maioritariamente por mulheres e tem na avó uma das suas maiores referências.Sobre o seu estilo, que tantos comentários também lhe tem valido, Conan Osíris definiu-o à SÁBADO como sendo o da "mãe do Kevin [do filme 'Sozinho em Casa'] a ir para o aeroporto, vestida à pressa".Este sábado, ficou em segundo lugar na primeira semifinal do Festival da Canção. Mesmo antes de tudo começar, partia como o favorito e, apesar de ter ficado em segundo lugar, foi o mais votado pelo público nacional. Foi a atuação mais comentada nas redes sociais.Agora, dia 2 de março, em Portimão, vamos voltar a ouvir "Telemóveis". Será que é o tema que vamos levar até Israel?