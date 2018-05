Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corrida Vidas leva emoções fortes ao Campo Pequeno

Foram muitas as caras conhecidas que fizeram questão de ver de perto o espetáculo.

A praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, voltou ontem a receber mais uma corrida Vidas numa noite recheada de emoções fortes e com um cartel de luxo.



Foram muitas as caras conhecidas que fizeram questão de ver de perto os cavaleiros António Ribeiro Telles, um dos triunfadores da temporada de 2017, o rejoneador espanhol Pablo Hermoso de Mendoza, máxima figura mundial, e ainda João Moura Caetano.



A estilista Fátima Lopes, a socialite Lili Caneças, o ator Luís Esparteiro e a mulher, Vanda Correia, foram alguns dos presentes na corrida.