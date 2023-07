A produção suíço-portuguesa ‘As sacrificadas’, de Aurélie Oliveira Pernet, recebeu os prémios Onofre de melhor curta-metragem e melhor realização do Festival Ibérico de Cinema de Badajoz, foi anunciado este domingo. A atriz Tânia Alves foi também distinguida pelo seu desempenho no filme.





O festival premiou ainda as ‘curtas’ portuguesas de animação ‘Garrano’, de David Doutel e Vasco Sá, com melhor argumento, e ‘O casaco rosa’, de Mónica Santos, que recebeu o prémio Luis Alcoriza, atribuído pelo Júri Jovem. O filme ‘Ice merchants’, de João Gonzalez, recolheu o prémio Onofre de melhor música original, e a curta ‘Raticida’, dirigida por João Niza Ribeiro, foi contemplada com o prémio de melhor fotografia (atribuído a Tiago Carvalho).