Daniela Melchior, de 25 anos, continua a somar conquistas internacionais. Depois de brilhar em ‘O Esquadrão Suicida’ (da DC Comics), e a gravar atualmente o novo filme da saga ‘Velocidade Furiosa’, a atriz portuguesa vai juntar-se ao mundo da Marvel no novo filme de ‘Guardiões da Galáxia’. A revelação foi feita pelo realizador James Gunn: Daniela estará no terceiro e último volume da trilogia, já rodado e com estreia marcada para maio do próximo ano.









