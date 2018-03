Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dapunksportif: O rock que resiste à vertigem do tempo

Banda de Peniche tem novo disco, um tratado rock que versa sobre os tempos modernos e a realidade alucinante em que vivemos.

Por Miguel Azevedo | 19:45

Porque o Mundo está cheio de incoerências; porque a vida corre sem freio; porque as tendências se atropelam e os gostos se discutem no tempo de um fósforo, é sempre bom saber que há coisas que não mudam. Uma delas é o rock e os DapunkSportif fazem-no como poucos, à moda ‘antiga’, como se quer, duro, intenso, vertiginoso e pujante, sem medo de radares de velocidade.



"De certa forma fazemos parte de uma certa resistência do rock. Não somos fundamentalistas, mas achamos que o rock traz algo de verdadeiro", diz Paulo Franco. O novo disco ‘Soundz of Squeeze’o’phrenia’ é mais um tratado de comunhão perfeita entre guitarras e bateria, inspirado nos tempos modernos e nesta louca esquizofrenia em que todos vivemos.



"Vivemos uma esquizofrenia do tempo e do clima e isso aplica-se à nossa vida social. Hoje tudo é muito rápido. Vivemos numa instabilidade permanente. Nada é duradouro e com a música é igual. Num dia é uma coisa e no dia seguinte já é outra. Todos nós sofremos, no nosso quotidiano, ataques dessa esquizofrenia", adianta o músico que, com João Guincho, formou os DapunkSportif em 2004.



Agora, e seis anos depois do último registo, regressam com a companhia de Fred Ferreira, dos Orelha Negra e Buraka Som Sistema. "Já tínhamos trabalhado com ele em alguns projetos pontuais e sempre houve uma química muito grande entre nós. Temos uma linguagem musical comum e estamos muito sintonizados. Era a pessoa certa".



Já na estrada com o novo trabalho e com 28 datas marcadas, o grupo apresenta-se esta noite no Bang Venue, em Torres Vedras, e no próximo dia 10 no Texas Bar, em Leiria