Ed Sheeran atua no Estádio da Luz

Cantor britânico vai voltar a atuar em Portugal, em junho de 2019.

Ed Sheeran está de volta a Portugal.



O cantor britânico atua no Estádio da Luz, em Lisboa, dia 1 de junho de 2019, num concerto que integra a nova digressão europeia em estádios para apresentação do álbum ‘÷’ (‘Divide’).



Os bilhetes (60 mil no total) são postos à venda dia 27 e custam entre 59 e 90 euros.



Este será o segundo concerto de Sheeran no nosso país, onde se estreou em 2014 no Rock in Rio Lisboa, e o primeiro a realizar-se no estádio do Benfica.



O cantor anunciou o espetáculo através de um vídeo, no qual se dirige aos fãs portugueses e diz estar "muito entusiasmado" com este regresso.