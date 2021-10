Equipa russa faz história com filmagens no espaço

Fez-se história! A equipa russa que está a produzir o primeiro filme de sempre rodado no espaço já regressou à Terra, mas a readaptação está a ser mais difícil do que se previa. Durante duas semanas, os viajantes terão de ficar num centro de treino de astronautas, perto da cidade de Moscovo, para se reajustarem à vida na Terra.No início da semana, o produtor e realizador Klim Shipenko, a atriz Yulia Peresild e o cosmonauta Oleg Novitskiy regressaram à Terra a bordo da nave espacial Soyuz MS-18, aterrando com sucesso no Cazaquistão, após uma viagem de três horas.A equipa passou 12 dias na Estação Espacial Internacional para obter 30 horas de filmagens e teve de lidar com situações muito atípicas para uma produção cinematográfica. "As circunstâncias que descobrimos em órbita forçaram-nos a mudar o argumento", admitiu Shipenko numa conferência de imprensa. "Quando se está na Terra imagina-se uma cena entre duas personagens e uma de frente para a outra. Mas, lá em cima, uma deles fica de pé na vertical e a outra de cabeça para baixo, enquanto a câmara flutua na sua direção", explicou.O filme intitula-se, provisoriamente, ‘O Desafio’, e narra a história de uma médica que é enviada para a Estação Espacial para salvar um astronauta. Estas foram as primeiras imagens para cinema rodadas no espaço, o que significa que os russos conseguiram bater o projeto norte-americano anunciado no ano passado por Tom Cruise, que queria filmar uma película fora da órbita terrestre em parceria com a NASA e com a SpaceX, do multimilionário Elon Musk. A data de estreia da produção russa só deverá ser anunciada no próximo ano.