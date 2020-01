Fafá de Belém vai "mudar de nome" nos próximos dias. Saiba porquê

articipante ativa no Carnaval do Baixo Augusta, Fafá de Belém já admitiu o amor que sente por São Paulo várias vezes que, este ano, será pela primeira vez palco do 'Galo da Madrugada', um dos maiores festivais de rua do Mundo, e no qual a artista já participa há muitos anos.

Natural de Belém, capital do estado brasileiro do Pará, a cantora Fafá de Belém vai "mudar de nome" nos próximos dias.Em prol do carnaval, a artista vai agora chamar-se "Fafá de São Paulo". Sim, leu bem.Enquanto pA ideia surgiu de uma campanha, feita em parceria com a plataforma digital de reserva Booking.com, que tem como principal conceito "viaje pelo carnaval, viaje pelas pessoas", de forma a promover os principais eventos que existem no Brasil, numa época muito festejada pelo Mundo.