O FBI disponibilizou para consulta pública as cartas que recebeu, aquando da morte de Kurt Cobain, a 5 de abril de 1994, de várias fontes que acreditavam que o artista tinha sido assassinado.Entre os documentos, estão cartas assinadas por fãs, com teorias de que era impossível Cobain ter posto termo à vida, e também de um detetive privado, que dizia estar a seguir de perto o caso e que estava convicto de que havia implicações de Courtney Love, a então mulher do artista, na sua morte.