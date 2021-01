O anúncio do cancelamento da edição deste ano do Festival Glastonbury (um dos maiores da Europa e do Mundo) voltou a trazer para a ordem do dia a viabilidade dos eventos musicais de verão e a fazer soar os alarmes junto do público, autoridades e promotores.Paul Reed, da Association of Independent Festivals (AIF), afirmou ao ‘The Guardian’ que a questão de Glastonbury pode trazer ramificações para o resto do circuito de festivais e referiu que, dado o "seu significado cultural e global", pode vir a definir "o tom em termos de confiança do público para o que está por vir."A CNN noticiou que o anúncio de Glastonbury tinha sido recebido com "nervosismo" pela indústria musical, enquanto o ‘NY Times’ escreveu que a notícia tinha deixado a Europa em choque numa altura em que muitos promotores europeus pediam ajuda aos respetivos governos. Olivier Garnier, do Hellfest, um dos maiores festivais franceses, dizia àquele jornal que o caso de Glastonbury "é um péssimo sinal".Por cá, Álvaro Covões, da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), desdramatiza, lembrando que Glastonbury foi adiado agora por ser um evento que "demora muitos meses a construir", preferindo recordar que na Nova Zelândia foram realizados recentemente vários festivais, um dos quais juntou 20 mil pessoas."O Mundo está desorientado. Há quem prefira não fazer, mas nós estamos otimistas e queremos trabalhar para fazer."