Chegou ao fim a 15º edição do do LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival. Após onze dias de celebração da arte cinematográfica, o diretor do certame, Paulo Branco, faz um balanço positivo daquele que descreve como o certame “mais bem conseguido dos últimos tempos”.“Acho que foi um festival que teve um grande impacto e uma grande audiência. O tema principal foi a cultura Rom, a cultura cigana, e foi realmente um tema que trouxe grandes debates e grandes concertos. Sobre os filmes, todas as pessoas que seguiram a competição e fora de competição ficaram extremamente agradadas com a seleção dos filmes”, disse ao

Na cerimónia de encerramento do festival, que teve lugar no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, foi revelado o filme vencedor do evento. ‘A Night of Knowing Nothing’, da cineasta indiana Payal Kapadia, arrecadou o prémio de melhor filme. Trata-se de um documentário que explora a vida de uma estudante universitária na Índia, uma obra em defesa de um cinema livre, dando conta do que está a acontecer atualmente na Índia, cruzando realidade com ficção, sonhos, memórias, fantasias e ansiedades. O Grande Prémio do Júri, João Bénard da Costa, foi atribuído a ‘La Caja’, do realizador venezuelano Lorenzo Vigas.





O penúltimo fechou com chave de ouro, com lotação esgotada para o concerto de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. Este domingo foram emitidos os filmes no cinema Nimas, em Lisboa.