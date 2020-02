Festival VillaMix Lisboa muda-se para o Seixal e decorre ao ar livre

O festival VillaMix Lisboa, que este ano traz a Portugal os brasileiros Gustavo Lima e Seu Jorge, muda-se na 3.ª edição, marcada para outubro, para o Seixal e realiza-se pela primeira vez ao ar livre, foi anunciado esta quarta-feira.

"Pela primeira vez ao ar livre, o VillaMix Lisboa, agora na baía do Seixal, pretende proporcionar ao público português a grandiosidade de experiências que já o distinguem no Brasil", refere a organização do festival, cujas duas primeiras edições em Portugal aconteceram em 2018 e 2019, na Altice Arena, em Lisboa.

Este ano, além do dia de festival, a 3 de outubro, "existirá um dia de festa anterior - o VillaMix na Floresta, a 2 de outubro".

Além disso, refere a organização, "a evolução do formato, que acompanha o crescimento internacional do projeto, regista ainda a confirmação oficial de novos elementos: uma tenda eletrónica, uma roda gigante, dois palcos e uma zona de campismo".

Nesta edição, "a existência de dois palcos reforça a premissa da organização para este ano, de oferta de um cartaz diversificado, liderado por alguns dos maiores nomes da música brasileira, portuguesa e da lusofonia, agora também em tenda eletrónica".

Para a 3.ª edição do VillaMix Lisboa estão já garantidas as atuações dos músicos brasileiros Gustavo Lima, Luan Santana, Seu Jorge e Pedro Sampaio e do DJ Alok.

A 3.ª edição do VillaMix Lisboa decorre sob o mote "O futuro é mix".