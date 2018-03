Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gal Costa recupera e já voltou aos palcos

Cantora sentiu-se mal na sexta-feira e abandonou o concerto no Campo Pequeno.

Por Ana Maria Ribeiro e Armando Esteves Pereira | 01:30

Afinal, tudo não passou de um susto: Gal Costa sentiu-se mal no primeiro dos dois concertos agendados para o Campo Pequeno, na sexta-feira, em Lisboa, e teve de sair de palco para ser transportada ao hospital de Santa Maria, onde lhe foi diagnosticada "uma gastroentrite não bacteriana". Ontem, porém, cantou (e bem) ao lado de Gilberto Gil e de Nando Reis, como estava previsto, para grande satisfação dos seus muitos fãs lusos. Nem parecia que alguma vez se tinha sentido mal...



Fonte da promotora Vibes & Beats, responsável por trazer os artistas brasileiros ao nosso país, garante que "tudo está bem". "Foi só uma indisposição causada por alguma coisa que ela comeu antes do espetáculo", afirmou a fonte, acrescentando que o público "não protestou pela ausência", apenas algumas pessoas "manifestaram a sua tristeza por não poderem ver e ouvir Gal Costa".



Aos descontentes foram dados convites para a segunda atuação, ontem à noite. "Fazia todo o sentido fazê-lo, uma vez que o concerto não estava esgotado", acrescentou a mesma fonte.



Hoje, os três cantores brasileiros chegam ao Porto para um concerto marcado para as 21h00 no Coliseu. Os bilhetes custam entre os 25 e os 80 euros.



Cantar contra a ditadura

O concerto que os três cantores brasileiros trazem a Portugal chama-se Trinca de Ases e foi criado como homenagem ao advogado Ulysses Guimarães (1916-1992), opositor à Ditadura Militar no Brasil. Foi apresentado pela primeira vez em 2016.



Sonoridade mais roqueira

Gilberto Gil define o espetáculo como "mais roqueiro" do que é habitual no seu estilo e no de Gal. Isto porque Nando Reis, o terceiro elemento deste trio, era baixista da banda Titãs. Algumas alterações no alinhamento foram introduzidas a pensar no público português.