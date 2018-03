Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gal Costa sente-se mal durante concerto em Lisboa

Cantora foi transportada para o hospital de Santa Maria.

01:30

A cantora brasileira Gal Costa sentiu-se mal durante o concerto desta sexta-feira à noite no Campo Pequeno, em Lisboa. Foi transportada para o hospital de Santa Maria onde foi avaliada pelos médicos.



Gal Costa terá sofrido uma quebra de tensão e recolheu aos bastidores, não tendo regressado ao espetáculo. O concerto prosseguiu com Gilberto Gil e Nando Reis em palco.



A intérprete foi transportada de ambulância para a unidade hospitalar. Só mais tarde se saberá se Gal Costa vai estar nos concertos marcados para este sábado novamente no Campo Pequeno e no domingo, no Coliseu do Porto.