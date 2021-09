O Campo Pequeno, em Lisboa, acolhe esta quinta-feira e sexta-feira a Grande Feira Taurina, com duas corridas de toiros. A primeira, de comemoração dos 40 anos de alternativa de Vítor Mendes, conta com os matadores Finito de Córdoba, José Garrido e Manuel Dias Gomes Juanito.Os toiros são de Nunez de Tarifa e Voltalegre. Na sexta-feira será a vez de um mano a mano com Marcos Bastinhas e João Ribeiro Telles, e um concurso de pegas com os Forcados Amadores do Ribatejo, Chamusca e Cascais. Os toiros são de António Raul Brito Paes.