Bélgica – "Miss You", de Jérémie Makiesse



República Checa – "Lights Off", de We Are Domi



Leia também Dezoito países competem hoje por dez lugares na final da Eurovisão

Azerbaijão – "Fade to Black", de Nadir Rustamli



Polónia – "River", de Ochman



Estónia – "HOPE", de Stefan



Suécia – "Hold Me Closer", Cornelia Jakobs



Roménia – "Llámame", de WRS



Sérvia – "In Corpore Sano", de Konstrakta











A segunda semifinal da Eurovisão aconteceu esta noite de quinta-feira em Turim e ditou o apuramento de mais ... países, que vão assim marcar presença na grande final do concurso, já no próximo sábado.Recorde-se que Maro, a cantora que representa Portugal na edição de 2022 da Eurovisão, garantiu lugar na final na passada terça-feira.Conheça as atuações dos países apurados nesta segunda semifinal:– "Jezebel", de The Rasmus– "Not The Same", de Sheldon Riley