Heróis da Lego tentam travar apocalipse

Sequela tenta repetir o êxito do filme de 2014, que rendeu mais de 412 milhões de euros.

Por Sónia Dias | 01:30

A febre da Lego está de volta, mas desta vez a história ganha um tom mais dramático, com a Aldeia do Tijolo (Bricksburg) em risco de desaparecer.



O filme, que estreia esta quinta-feira em Portugal, tenta repetir o enorme sucesso alcançado por ‘O Filme Lego’ (2014), que rendeu cerca de 412,6 milhões de euros em receitas de bilheteira globais.



Realizado por Mike Mitchell (‘Shrek Para Sempre’, ‘Trolls’ e ‘Escola de Heróis’), ‘O Filme Lego 2’ volta a ter produção de Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee.



Na versão original, Chris Pratt dá voz ao mestre construtor Emmet, o herói da história, enquanto Jorge Corrula assume a tarefa na versão dobrada em português.



Nesta aventura, o simpático empreiteiro junta-se à namorada Lucy (Elizabeth Banks/Vera Kolodzig) para enfrentarem uma invasão alienígena que ameaça transformar a sua cidade num mundo apocalíptico. Trata-se do Lego Duplo!



A batalha para derrotar estes invasores e restaurar a harmonia no universo Lego acabará por atrair muitas outras personagens, e até super-heróis, como Batman, Lanterna Verde, Rex Dangervest, Super-Homem, Cone de Gelado, Rainha Watevra Wa’Nabi e General Caos.



