J Balvin e Pablo Alborán em destaque no segundo dia de festival Marés Vivas

Os artistas J Balvin e Pablo Alborán estão entre os artistas em destaque no segundo dia do festival Marés Vivas, a decorrer até domingo em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

O cartaz da 15.ª edição, que começou na sexta-feira, inclui mais de 30 artistas divididos em três dias e que atuam nos cinco palcos espalhados pelo recinto.

Este sábado, o cabeça de cartaz é o cantor e compositor colombiano J Balvin, que em 2019 atuou em Portugal, e que agora regressa com o seu mais recente álbum, "Jose", editado em 2020, que inclui o tema "Un Día (One Day)", ao lado de Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy.

Também no palco principal vai atuar o espanhol Pablo Alborán que vai apresentar o seu sexto disco de originais, "La Cuarta Hoja", editado em dezembro. O alinhamento do maior palco do MEO Marés Vivas fica completo com as portuguesas Carolina Deslandes, Barbara Tinoco e Cláudia Pascoal.

A dar música aos milhares de espetadores esperados estarão ainda, entre muito outros, Lua, Karetus, Carol Branco, Hugo Sousa e Luís Vieira.

No palco principal, os primeiros concertos começam às 18h30 e os últimos às 23h30.

Durante os dias do festival, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) reforça a linha 906 (Trindade -- Madalena) com viagens de 15 em 15 minutos, a partir da Trindade, no Porto.

Além do aumento da frequência, o horário desta linha foi alargado até às 03:00.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis 'online' em https://maresvivas.meo.pt/pt.