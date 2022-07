Num novo recinto, cinco vezes maior do que o habitual, com a lotação esgotada e a perspetiva de receber 30 mil pessoas por dia, o festival MEO Marés Vivas, abriu esta sexta-feira as portas. O cabeça de cartaz foi tão-somente um dos maiores nomes da história do rock, Bryan Adams, um homem que bem conhece o nosso país.









