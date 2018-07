Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem português vence 'olimpíadas da dança'

António Casalinho, de 15 anos, saiu vencedor do maior e mais antigo concurso de Ballet do mundo, na Bulgária.

19:22

O jovem António Casalinho, bailarino de 15 anos de Leiria, venceu este domingo as 'Olimpíadas da dança', o mais antigo concurso mundial de dança clássica, o Varna International Ballet Competition 2018, na Bulgária.



Casalinho era o mais novo entre os bailarinos presentes e o único português, mas conseguiu arrecadar a medalha de ouro na categoria Juniores, bem como o prémio de bailarino mais promissor, mais jovem e o 'grand prix'.



O bailarino de Leiria tem dado cartas a nível internacional e promete continuar a representar o país ao mais alto nível. Por cá, é conhecido dos portugueses pela sua participação no Got Talent Portugal, onde participou em 2017, vencendo a competição e assegurando o primeiro lugar.