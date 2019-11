Lisboa recebe festa do cinema europeu

O Espaço Nimas, o auditório da Universidade Lusófona e o Teatro Tivoli, em Lisboa, e o Centro Cultural Olga Cadaval e o Palácio de Queluz, em Sintra, recebem a partir desta sexta-feira, e até dia 24, a 13ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), festival de cinema criado e organizado anualmente por Paulo Branco.Apesar de todas as dificuldades que tem enfrentado ao longo dos anos - sobretudo em encontrar financiamento e espaços adequados para receber um evento com a dimensão internacional que pretende ter -, o produtor de cinema não desiste de apostar num festival que mostre aos portugueses "os grandes filmes europeus" que, diz, "têm cada vez mais dificuldade em encontrar espaço" nas salas de cinema do nosso país.‘Passámos Por Cá’, do inglês Ken Loach, exibido no Nimas, marca o arranque do LEFFEST, que conta com 12 filmes em competição e outros 12 na Seleção Oficial. Destaque para ‘Os Miseráveis’, de Ladj Ly (Olga Cadaval, dia 16, e Nimas, 24); ‘Uma Vida Escondida’, do americano Terrence Malick, mas gravado na Europa (Nimas, 17); ‘Patrick’, estreia de Gonçalo Waddington na realização (Olga Cadaval, 18, e Nimas, 20); e ‘O Farol ’, de Robert Eggers (Olga Cadaval, 21, e Nimas 24 - sessão de encerramento).A edição deste ano do LEFFEST terá retrospetivas do cineasta francês Damien Manivel e do alemão Christian Petzold.Os atores Fanny Ardant, Willem Dafoe e Nuno Lopes, e os realizadores Wim Wenders, Abel Ferrara, Stephen Frears são alguns dos convidados deste ano.A pianista Maria João Pires, os atores Victoria Guerra e Wagner Moura - que também é realizador - e a cantora e compositora libanesa Yasmine Hamdan compõe o júri do festival.Além dos filmes, o evento conta com uma programação paralela, com espetáculos e debates.