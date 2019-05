Magda e Caco levam ‘Sai de Baixo’ ao ecrã

Depois da TV, o cinema. A popular série ‘Sai de Baixo’ é agora um filme, com Miguel Falabella e Marisa Orth à cabeça de um elenco que conta com outros elementos da versão original: Tom Cavalcante; Aracy Balabanian e Luis Gustavo.A antestreia em Portugal serviu de pretexto para uma visita dos dois atores, que se confessaram felizes pela oportunidade de reviverem aquele que foi um dos mais bem-sucedidos projetos em que participaram."Ainda por cima, reunindo o mesmo elenco. Nós continuámos amigos, mesmo depois da série, mas voltar a vestir a pele destas personagens juntos é sempre muito divertido", confessa Miguel Falabella.A série esteve no ar na TV Globo entre 1996 e 2002 mas, mesmo volvidos 17 anos sobre o episódio final, Marisa Orth garante que não houve lugar para ferrugem: "Mal se ouve chamar ‘Magda’ ou o ‘Canguru perneta’, volta tudo outra vez", diz.A atriz brasileira Cacau Protásio junta-se ao elenco desta ‘família disfuncional’ e assume o papel de Cibalena, uma manicura casada com o porteiro Ribamar. A realização esteve a cargo de Cris D’Amato (que assinou ‘S.O.S. Mulheres ao Mar’ e ‘Confissões de Adolescente’).Com uma toada mais "moderna e adaptada aos tempos atuais", no filme, Caco e Magda têm de transportar duas malas com diamantes para fora do Brasil, sarilho que resultou de uma chantagem da prima Rollas.Uma missão difícil que eles vão cumprir da forma mais desastrada possível.Como sempre.