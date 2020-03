Memórias de Lúcia inspiram novo filme no cinema

Um novo filme sobre os videntes de Fátima está prestes a chegar ao grande ecrã. ‘Fátima’, do italiano Marco Pontecorvo (que participou em sucessos como ‘A Guerra dos Tronos’, ‘Firewall’ e ‘Cartas para Julieta’), é uma produção internacional que envolve produtoras norte-americanas e italianas, e que teve filmagens em Portugal.Baseado nas memórias de Lúcia, conta com um elenco composto por grandes estrelas do cinema mundial: a atriz brasileira Sónia Braga (nomeada para três Globos de Ouro) é a protagonista, a própria irmã Lúcia. A ela juntam-se o português Joaquim de Almeida no papel de um padre, Goran Visnjic, um dos protagonistas da série ‘Serviço de Urgência’, como administrador de Ourém, e Harvey Keitel, dos filmes ‘Taxi Driver’, ‘Cães Danados’ e ‘Pulp Fiction’.Os portugueses Lúcia Moniz, Joana Ribeiro, João Arrais, Marco d’Almeida, Filipa Areosa e Joana Pais de Brito, entre outros, também estão no elenco.A estreia nas salas nacionais está prevista para 30 de abril, duas semanas antes da peregrinação de 13 de maio. Esta semana decorreu uma ante-estreia em Leiria, com a presença do cardeal António Marto e do bispo emérito de Leiria-Fátima, Serafim Ferreira e Silva.O contexto político da época (1917) e as pressões que tentaram forçar os videntes a recontar a história do que tinham vivido estão retratadas na película.Para já a estreia do filme está prevista para 30 de abril, mas esta data poderá vir a sofrer alteração tendo em conta a pandemia de Covid-19.Os milagres de Fátima já foram várias vezes retratados no cinema: destaque para ‘O Milagre de Fátima’ (1952), ‘Jacinta’ e ‘Fátima’ (ambos de 2017).