Mimicat canta “Ai Coração" na primeira semifinal da Eurovisão. Conheça as canções adversárias

A canção portuguesa "Ai Coração", de Mimicat , vai ouvir-se, esta terça-feira, na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que decorre em Liverpool, no Reino Unido. Nesta semifinal, Portugal vai enfrentar 14 países, entre os quais se encontram alguns que já somam várias vitórias no festival: Israel (4); Países Baixos (5) e Suécia (6).A primeira semifinal arranca às 20 horas de Lisboa e Portugal é o quinto país a subir ao palco da Liverpool Arena. Antes, atuam a Noruega, Malta, Sérvia e Letónia. Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldávia, Suécia, Azerbaijão, República Checa, Países Baixos e Finlândia seguem-se à atuação lusa.



Conheça as 15 canções que vão disputar os primeiro 10 lugares na final:



1 - Noruega: "Queen of Kings", de Alessandra





2 - Malta: "Dance (Our Own Party)", de The Busker





3 - Sérvia: "Samo Mi Se Spava", de Luke Black





4 - Letónia: "Aija", de Sudden Lights





5 - Portugal: "Ai Coração", de Mimicat





6 - Irlanda: "We Are One", de Wild Youth





7 - Croácia: "Mama ŠC!", de Let 3





8 - Suíça: "Watergun", de Remo Forrer





9 - Israel: "Unicorn", de Noa Kirel





10 - Moldávia: "Soarele si Luna", de Pasha Parfeni





11 - Suécia: "Tattoo", de Loreen





12 - Azerbaijão: "Tell Me More", de TuralTuranX





13- República Checa: "My Sister's Crown", de Vesna





14 - Países Baixos: "Burning Daylight", de Mia Nicolai & Dion Cooper





15 - Finlândia: "Cha Cha Cha", de Käärijä

A segunda semifinal da Eurovisão realiza-se na quinta-feira e pelo palco da Liverpool Arena passarão os temas da Dinamarca, Arménia, Roménia, Estónia, Bélgica, Chipre, Islândia, Grécia, Polónia, Eslovénia, Geórgia, São Marino, Áustria, Albânia, Lituânia e Austrália.

Na final, agendada para sábado, além dos 20 países selecionados nas semifinais juntam-se os "Cinco Grandes" (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália), países que têm passagem direta à final devido aos contributos que fazem para o festival. Além destes cinco, junta-se ainda a Ucrânia, vencedora do certame no ano passado e que deveria ser o país anfitrião desta edição se não fosse a guerra.

Apesar de não estarem em competição, os temas dos países que passam diretamente à final da Eurovisão podem ser ouvidos nas semifinais: França, Alemanha e Itália atuam na primeira semifinal; Espanha, Ucrânia e Reino Unido na segunda.