Missão explosiva une dois queridos inimigos no novo 'Velocidade Furiosa'

A dupla de protagonistas do filme ‘Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw’, já em exibição, é velha conhecida dos amantes da saga que vai no oitavo capítulo.Agora, os produtores da Universal acharam que era tempo de uma cisão e decidiram isolar as personagens vividas por Dwayne Johnson e Jason Statham, replicando a trama cheia de reviravoltas e as cenas de ação trepidantes, em cenários como Londres ou o arquipélago de Samoa.Com um orçamento expressivo de 180 milhões de euros, a obra dá espaço aos esforços de Hobbs (Johnson) e do cúmplice e eterno rival Shaw (Statham) para impedirem que um poderoso vírus mortal se propague a nível mundial.A ideia para elaborar este capítulo, que diverge da trama principal de ‘Velocidade Furiosa’, surgiu durante a rodagem da oitava aventura, em 2017. No entanto, foi mal recebida por vários atores do elenco, que ficaram de fora, como Vin Diesel, que, na última semana de rodagem, entrou em conflito com Dwayne Johnson e boicotou a filmagem de várias cenas.À parte da polémica, os produtores deste ‘Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw’ escolheram para a realização o ex-duplo de filmes de ação David Leitch, que dirigiu ‘Deadpool 2’. Talvez por isso este novo filme conte com uma breve participação do ator Ryan Reynolds, num registo ironicamente semelhante ao super-herói a que dá vida enquanto Wade Wilson. Afinal, parece que ação com mais ação se paga...