"Mongoloide" e "autista": Carlão pede desculpa após participar em videoclipe de rapper com letra polémica

"Não imaginando que viesse a magoar alguém, a verdade é que o fiz e, mesmo não sendo a música e letra da minha autoria, peço as mais sinceras desculpas a todos aqueles que se sentiram ofendidos e incomodados pelas palavras ali ditas, nomeadamente aos amigos que tenho com filhos e/ou familiares afetados com o Síndroma de Down, autismo, ou qualquer doença física ou mental", escreveu o artista numa publicação na sua página no Facebook.



O cantor refere ainda que quem o conhece "sabe que não me revejo naquilo que ali foi expresso".



A mais recente música do músico Tekilla está a dar que falar nas redes sociais.O videoclipe de "Lendas" estreou há uma semana no Youtube e contou com a participação de alguns dos nomes mais sonantes do hip-hop nacional, como Sam The Kid, Carlão, Papillon eA letra da música suscitou, no entanto, vários comentários depreciativos. Tekilla começa a música com a frase "se tu não és mongoloide, deves ter autismo. Nãoo quero saber de bandeiras, preconceito é o teu racismo", frase essa que causou polémica sobre a discriminação pelos termos usados como "mongoloide" e "autista".A música, publicada no passado dia 21 de maio, contava com mais de 32 mil visualizações pelas 15h30 desta sexta-feira.Carlão já se manifestou sobre o sucedido.