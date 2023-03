Morreu o baterista de Eric Clapton

O músico Jim Gordon morreu aos 77 anos, num centro médico dos EUA, ligado a uma prisão, onde estava a cumprir prisão perpétua, por ter matado a mãe, com um martelo e à facada, em 1983.Antes de ir para a cadeia, o baterista tocou nos Delaney & Bonnie e nos Derek and the Dominos, onde brilhava o guitarrista Eric Clapton. Ambos escreveram o maior êxito dos Derek, ‘Layla’, pela qual ganharam um Grammy (Óscar da música). Trabalhou ainda, entre outros, com os Beach Boys, no álbum ‘Pet Souds’, de 1966, considerado um dos mais importantes na história do rock; com George Harrison, guitarrista dos Beatles, em ‘All Things Must Pass’, de 1970; e participou em discos de John Lennon, Traffic, Van Dyke Park, Incredible Bongo Band, Art Garfunkel, Joe Cocker, Cher, Joan Baez e Steely Dan.Gordon nasceu em 1945, em Los Angeles. Sofria de esquizofrenia, doença que se começou a manifestar em 1970. Nesse ano, aliás, agrediu a soco a sua namorada, a cantora e compositora Rita Coolidge. O.L.