Morreu a cineasta Agnès Varda, grande figura do cinema francês

Belga tinha 90 anos e era presença assídua no Festival da Cannes.

A cineasta belga Agnès Varda, grande nome do cinema francês e presença assídua no Festival de Cannes, morreu esta sexta-feira aos 90 anos.



"A realizadora e artista Agnès Varda morreu na sua casa na noite de quinta-feira, na sequência de um cancro", anunciou a família em comunicado.



Multipremiada ao longo de uma carreira iniciada em 1954 com "La Pointe-Courte", Varda nasceu em Bruxelas no dia 30 de maio de 1928, filha de pai grego e mãe francesa, mudando-se para Paris para estudar fotografia, segundo a biografia da France Culture.



Habitualmente classificada como a "avó" do movimento cinematográfico Nouvelle Vague, Varda destacou-se, poucos anos depois da sua estreia, com "Cléo de 5 à 7" ("Duas Horas na Vida de uma Mulher", no título português).



Em 1985, venceu o Leão de Ouro em Veneza por "Sem Eira Nem Beira", cinco anos antes da morte do seu marido -- e também realizador -- Jacques Demy.



"As Praias de Agnès" vence o César de Melhor Documentário em 2009, oito anos depois de ser distinguida com um prémio honorário na cerimónia do melhor cinema francês.



Em 2018, a Academia de Hollywood atribuiu-lhe um Óscar honorário, no mesmo ano em que foi nomeada pela primeira vez para aquelas distinções norte-americanas, com "Olhares Lugares".





