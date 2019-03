Morreu João Martins Pisco, pioneiro da embolização da artéria prostática

Catedrático era médico do Hospital St. Louis, em Lisboa.

Morreu o professor João Martins Pisco, mundialmente reconhecido pelo seu trabalho pioneiro no desenvolvimento da técnica de embolização da artéria prostática (PAE). O clínico morreu esta terça-feira, dia 26, em Austin, nos Estados Unidos da América.



A informação foi avançada através de comunicado pelo Hospital St. Louis, em Lisboa, onde Martins Pico era médico

João Martins Pico estava em Austin devido à reunião anual da Sociedade de Radiologia de Intervenção, onde inclusivamente este presente e recebeu um prémio de reconhecimento pela sua investigação de um novo método de tratamento para o cancro da próstata.

"O professor Pisco, com o qual trabalhei nos últimos 30 anos, era um médico e investigador com um legado inatacável e duradouro. Merece ter em Portugal o reconhecimento que conquistou em todo o mundo. Já trabalhava em novas pesquisas e felizmente o seu legado médico e científico terá continuidade com o trabalho do Professor Tiago Bilhim", afirmou Clara Pinto, diretora do Hospital St.Louis, no comunicado.