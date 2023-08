Morreu o cantor Sixto Rodriguez, protagonista do "Searching for Sugar Man"

O cantor Sixto Rodriguez, que ficou mundialmente conhecido por protagonizar o documentário "Searching for Sugar Man", morreu na noite desta terça-feira aos 81 anos. De acordo com o The Detroit News, o artista enfrentava alguns problemas de saúde.Sixto Rodriguez gravou dois álbuns na década de 70 em Detroit: O "Cold Fact", (1970) e o "Coming from reality" (1971).Ambos os lançamentos fracassaram comercialmente nos EUA, mas, sem saber, o cantor tornou-se num ícone na África do Sul. Muitos jovens daquele país, reprimidos pelo governo, identificaram-se com os temas e letras das canções."Como muitas pessoas aqui, descobri Rodriguez enquanto estava no exército, o que todos os jovens de 18 anos costumavam fazer. É uma ótima música, crua, brutalmente honesta. Foi isso que tocou", explicou um fã, citado peloFoi em 2012, com a estreia do "Searching for Sugar Man" que Sixto Rodriguez veio a conquistar a fama mundial. O documentário traça a história da jornada do músico de folk, da obscuridade ao sucesso que veio a alcançar. O filme, escrito e dirigido por Malik Bendjelloul, ganhou o Óscar de Melhor Documentário em 2013.