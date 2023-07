Morreu o escritor Milan Kundera

O escritor checo Milan Kundera morreu aos 94 anos, informa a agência Reuters. O romancista ficou conhecido pelo romance "A insustentável leveza do ser", de 1984.

Autor de uma vasta obra, que abrange o romance, o ensaio e a poesia, Kundera é considerado um dos mais importantes escritores do século XX. Ganhou reconhecimento por retratar temas e personagens nas quais era feito o contraste entre a realidade mundana da vida quotidiana e o mundo elevado das ideias.

O escritor nasceu em Brno, na República Checa, a 1 de abril de 1929. No entanto, em 1975, fixou residência em Paris, adotando em 1981 a nacionalidade francesa.Os livros de Kundera foram proibidos no seu país natal. O escritor chegou a perder a cidadania depois da publicação do "Livro do riso e do esquecimento", em 1979. Nesta obra, o autor faz uma crítica ao regime e refere-se ao presidente da Checoslováquia, Gustav Husak, "o presidente do esquecimento".