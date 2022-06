Mr. Bean afirma que humoristas deveriam poder fazer piadas sobre "absolutamente qualquer coisa"

visão pessoal sobre o assunto e referiu que os humoristas deveriam poder fazer piadas sobre "absolutamente qualquer coisa".



Atkinson, que volta aos ecrãs na nova série da Netflix "Homem vs. Abelha", partilhou a

"Parece-me que o trabalho da comédia é ofender, ou tem o potencial de ofender, e não lhe pode ser retirado esse potencial", disse ao Irish Times o ator de 67 anos. "Todas as piadas têm uma vítima. Essa é a definição de uma piada. Alguém ou alguma coisa ou uma ideia é feita para parecer ridícula", acrescentou.