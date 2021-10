Críticos querem cancelar espetáculo de David Chappelle na Netflix por “ridicularizar transsexuais”

O humorista David Chapelle, de 46 anos, lançou o seu novo espetáculo de humor "The Closer" esta terça-feira na Netflix e uma onda crescente de críticos de cultura e organizações de ativistas já estão a pedir que o mesmo seja retirado da plataforma de streaming.

O comediante já tinha sido acusado anteriormente de fazer piadas incendiárias sobre a comunidade transsexual em especiais anteriores como "Equanimity" e "Sticks & Stones."

Em "The Closer", Chappelle ironiza ao dizer que se vai juntar a J.K. Rowling no "Team TERF!", sigla para feminista radical transexclusiva, avança o New York Post. Recorde-se que a escritora britânica, criadora da saga "Harry Potter", foi duramente criticada nas redes sociais após ter feito alguns comentários considerados transfóbicos.

"No nosso país, podes disparar e matar um negro - mas é melhor não ferires os sentimentos de uma pessoa homossexual", disse Chappelle no palco, referindo-se a um tiroteio em 2018 que envolveu o rapper DaBaby num Walmart na Carolina do Norte. A vítima de 19 anos acabou por morrer.

Líderes de defesa da comunidade LGBTQ+ da associação "Gay & Lesbian Alliance Against Defamation" (GLAAD) destacaram o "padrão de piadas degradantes" de Chapelle. "A marca de Chappelle tornou-se sinónimo de ridicularizar pessoas transsexuais e outras comunidades marginalizadas", pode ler-se num tweet.

Dave Chappelle's brand has become synonymous with ridiculing trans people and other marginalized communities. Negative reviews and viewers loudly condemning his latest special is a message to the industry that audiences don't support platforming anti-LGBTQ diatribes. We agree. https://t.co/yOIyT54819 — GLAAD (@glaad) October 6, 2021

A National Black Justice Coalition (NBJC), um grupo de defesa dos direitos civis, chegou ao ponto de incentivar a Netflix a tirar "The Closer" da plataforma:

"Com 2021 a caminho de ser o ano mais mortal já registado para os transsexuais nos Estados Unidos - a maioria dos quais são transsexuais negros - a Netflix deveria ter mais cuidado", disse o diretor executivo do NBJC, David Johns, num comunicado ao Deadline. "Perpetuar a transfobia perpetua a violência. A Netflix deve retirar imediatamente 'The Closer' da sua plataforma e pedir desculpas diretamente à comunidade trans".