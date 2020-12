Música recorda jovem graffiter que morreu colhido por comboio na Maia

Foi lançada uma música de homenagem a João Dias, o jovem de 18 anos que morreu colhido por um comboio em dezembro de 2015, na Maia. Chama-se "Força da Natureza" e recorda-o como "uma lenda do grafiti".

A música e o videoclip foram lançados na quarta-feira, dia em que João Dias completaria 24 anos. O trabalho é assinado por Peaky Renz e o nome "Força da natureza" refere-se à expressão usada pela mãe da vítima mortal para descrever o filho, que perdeu há cinco anos.

Na letra deste "hip-hop de saudade" (como é dito no refrão), o autor lembra o sofrimento quando soube do acidente mortal: "Após saída de um ensaio o autocarro eu apanho / O telemóvel a vibrar e eu achei logo estranho / O Miku a ligar a perguntar se me encontro bem / Um acidente em Águas Santas enquanto pintavam um train / Cheguei a casa p'ra comer, a televisão liguei / Notícia d’última hora eu não me acreditei / Senti logo que era ele porque não atendia / O telemóvel a tocar e ele não respondia / O meu coração a bater tipo arritmia / Temendo pela morte do mano, eu já nem comia / Continuei a tentar uma chamada perdida / Mal sabia eu que não havia a despedida".

O vídeo que acompanha a música tem sido divulgado através das redes sociais. Mostra diversas homenagens pintadas a grafiti em vários locais do Grande Porto e a saudade espelhada na última morada de João Dias. A letra recorda ainda o que ficou do jovem conhecido como 'Nord': "Essa missão suicida foi mesmo a tua saída / E esse palco da vida tu abandonaste / A fazer o que gostavas no que te tornaste / Uma lenda do graffiti não da forma que desejaste / Mas em contraste existe tudo o que foi bom / Todas as peças que deixaste e todo o teu dom / Pintaste por minha culpa; por tua lanço um som / És das pessoas mais humildes que conheci, meu irmão".

O jovem uma das três vítimas mortais, colhidas quando pintavam um comboio, ao cair da noite de 7 de dezembro de 2015. Morreram também Jaime e Enrique, dois jovens espanhóis.