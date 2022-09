Nova série da Netflix sobre o assassino Jeffrey Dahmer está a tirar o sono aos espetadores

Estreou esta quarta-feira, na Netflix Portugal a série "DAHMER - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer". O drama é baseado na história real de Jeffrey Dahmer, um assassino norte-americano que entre a década de 70 e 90 matou e desmembrou "17 rapazes e jovens adultos".

Descrita como "sinistra e negra", a série analisa os crimes de Jeffrey Dahmer e põe a nu as falhas do sistema judicial norte americano.





#DahmerNetflix I don't think a show or movie has ever filled me with such a specific feeling of anxiety, fear, or discomfort like Dahmer has. I already knew he was awful but seeing it portrayed in this raw manner made my stomach churn.