Novo álbum de Slow J tem estreia em grande e bate recordes

"Afro Fado", novo álbum de Slow J, lançado na sexta-feira, tornou-se no álbum português mais ouvido de sempre no primeiro dia após o lançamento, no Spotify, anunciou a plataforma nas redes sociais.O disco conta com a participação de Teresa Salgueiro, no single "Nascidos & Criados", e com Gson, em "Origami", a 14.ª e última canção de "Afro Fado".A capa do álbum foi muito falada nas redes sociais, por juntar dois símbolos portugueses. A 24 de novembro o artista partilhou a imagem nas redes sociais, uma fotografia antiga que mostra Eusébio a cumprimentar Amália.



Além-fronteiras, o disco entrou para a lista de álbuns mais ouvidos, entre os que foram lançados de 23 a 26 de novembro. Está em oitavo na lista.

O cantor vai apresentar "Afro Fado" ao vivo a 8 de março, na Altice Arena. O espetáculo já se encontra esgotado.