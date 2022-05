Portugal na final da Eurovisão no próximo sábado. Oiça as primeiras 10 canções finalistas

Ucrânia – "Stefania", de Kalush Orchestra









Países Baixos – "De Diepte", de S10







Moldávia – "Trenuletul", de Zdob si Zdub & Advahov Brothers









Islândia – "Með hækkandi sól" de Systur







Grécia – "Die Together", Amanda Tenfjord







Arménia – "SNAP", de Rosa Linn

A cantora Maro vai representar Portugal na final da Eurovisão no próximo sábado.A música "Saudade, Saudade" vai disputar a vitória do concurso no próximo sábado, dia 14 de maio.Um dos países favoritos à conquista da Eurovisão 2022 é a Ucrânia, numa onda de solidariedade em virtude da invasão russa iniciada a 24 de fevereiro.Conheça a lista dos restantes finalistas já apurados:– "Saudade, saudade", de MARO– "Sentimentai", de Monika Liu– "Boys do Cry", de Marius Bear– "Give That Wolf a Banana", Subwoolfer