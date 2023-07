"Preço Certo", de Pedro Mafama, é a música portuguesa mais ouvida no Spotify. No total, o tema soma mais de um milhão e cem mil visualizações na plataforma.

O single já atingiu a oitava posição na tabela de vendas em Portugal. O vídeo de "Preço Certo" foi gravado no programa homónimo da RTP e conta com a participação do apresentador Fernando Mendes.

A música pertence ao álbum "Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente", editado em maio. Este é o segundo trabalho do cantor, depois de "Por Este Rio Abaixo" (2021).