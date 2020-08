Primeiro concerto com distanciamento social aconteceu no Reino Unido. Veja as imagens

A chegada da pandemia da covid-19 fez com que vários eventos fossem colocados em pausa devido às preocupações de segurança.



Numa altura em que os festivais de música, a vida noturna e outros eventos culturais, que outrora agregavam muitas pessoas, parecem ainda um cenário longínquo, surge no Reino Unido aquele que os organizadores descrevem como o primeiro concerto com distanciamento social.

Cerca de 2.500 pessoas reuniram-se ao ar livre esta terça-feira em grupos de até cinco pessoas, no Parque Gosforth, em Inglaterra, para assistir a um concerto do músico Sam Fender. Para o efeito, foram montadas 500 plataformas de metal, de onde os entusiastas de música puderam assistir ao momento.

A ideia de distanciamento social está enraizada desde o momento em que se chega ao local. Os automóveis estão estacionadas a dois metros de distância e o público é guiado para as plataformas de metal. Relativamente a comida e bebida, estas podem ser encomendadas com antecedência ou através de uma app de recolha/entrega.

Alguns organizadores estão a levar a cabo experiências que permitem contornar a situação provocada pelo coronavírus, como por exemplo concertos virtuais ou concertos de ‘drive-in’, com obrigatoriedade de uso de equipamento de proteção pessoal e controlo de temperatura à chegada.

UK : #TheNewNormal



Social distancing at concerts. They are sucking the life out of us. pic.twitter.com/jHyXMuI7Jk