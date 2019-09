Queen em versão sinfónica em Lisboa

‘Bohemian Rhapsody’, ‘Radio Ga Ga’, ‘We Are the Champions’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Will Rock You’ ou ‘I Want it All’ são alguns dos temas que vão ouvir-se esta sexta-feira e sábado na Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, pelas vozes de Jenna Lee James, Jon Boydon, Rachael Wooding e Peter Eldridge, cantores que participaram no musical ‘We Will Rock You’ (West End londrino).



Os temas imortalizados por Freddie Mercury serão ouvidos em versão sinfónica pela Queen Symphonic, dirigida pelo maestro Richard Sidwellic e acompanhos pela Banda Sinfónica da PSP e pela Lisbon Film Orchestra. Trata-se de uma espetáculo que tem recebido os mais rasgados elogios e que tem esgotado as salas por onde tem passado.

