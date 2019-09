Furacão Dorian já chegou às Bahamas com ventos de 220 km/h. Menino de sete anos e irmã desaparecidos

O furacão Dorian já chegou às Bahamas com ventos a chegar aos 220 km/h e já existem relatos de desaparecidos.



Lachino Mcintosh, de sete anos, ter-se-à afogado quando a sua família tentava sair de casa nas ilhas Ábaco, nas Bahamas. De acordo com a imprensa local, também a sua irmã estará desaparecida.







Nas redes sociais já começam a surgir imagens de casas destruídas e ruas inundadas.



O Dorian chegou a terra no Norte das Bahamas como um furacão de categoria 5 pelas 12h40 locais (17h40 em Lisboa), arrancando telhados, virando automóveis e abatendo postes de eletricidade, segundo o relato publicado pela agência norte-americana Associated Press.





? Satellite imagery this morning of now Category 5 Hurricane Dorian approaching the Abaco Islands in the northern Bahamas. For the latest on Dorian visit https://t.co/ONza7RQRVp pic.twitter.com/GJRAKhr7jA