Furacão Dorian desce para categoria 4 depois de ter sido considerado 'catastrófico'

O Furacão Dorian desceu de categoria 5 para categoria 4 e está esta segunda-feira a aproximar-se da costa leste dos EUA e deverá atingir com mais intensidade os estados da Flórida, Carolina do Sul e Geórgia.



Ron DeSantis, governador da Flórida, deu uma conferência de imprensa onde alertou para os perigos deste furacão e pediu que fossem cumpridas as ordens de evacuação.







"Vimos do que o furacão Dorian é capaz. Eu e a primeira-dama enviamos as nossas orações à população das Bahamas", disse o governador DeSantis.