Furacão Dorian mata criança e arrasa as Bahamas

O furacão ‘Dorian’ atingiu esta segunda-feira com força esmagadora o norte do arquipélago das Bahamas, causando "destruição extrema" e um número indeterminado de vítimas. Há relatos de "corpos a boiar" e pelo menos 13 mil casas terão sido arrasadas pela tempestade, uma das mais violentas de que há registo na região.Os primeiros relatos dão conta de "destruição extrema e sem precedentes" na ilha de Abaco, uma das mais atingidas pelo furacão de Categoria 5, que assolou o arquipélago com chuvas torrenciais e rajadas de ventos superiores a mais de 300 quilómetros por hora.A devastação foi agravada pela lenta velocidade de deslocação da tempestade, que provocou uma concentração devastadora dos seus efeitos.Uma criança de 7 anos era a única vítima confirmada até esta segunda-feira à noite, mas relatos chegados da ilha de Abaco davam conta de "inúmeros corpos a boiar" nas ruas inundadas pela tempestade. "A nossa prioridade é o resgate, recuperação e oração", disse esta segunda-feira o primeiro-ministro Hubert Minnis, afirmando que em muitos locais as equipas de resgate ainda não tinham conseguido sair à rua.O ‘Dorian’, que entretanto passou a furacão de categoria 4 mas mantém o poder destrutivo, dirige-se agora para a Florida, nos EUA, onde mais de um milhão de pessoas foram retiradas de casa.