Retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol atinge 185 milhões de euros e torna-se a obra mais cara do séc. XX

A obra "Shot Sage Blue Marilyn", de Andy Warhol (1928-1987), foi vendida em leilão, na segunda-feira, por 184,7 milhões de euros (195 milhões de dólares), tornando-se na peça do século XX mais cara de sempre.

Vendida num leilão da Christie's, em Nova Iorque, a um comprador desconhecido, a icónica peça do artista norte-americano tinha uma estimativa inicial de 200 milhões de dólares e ultrapassou o anterior recorde do século XX, detido por Pablo Picasso (1881-1973), com a obra "Les Femmes d'Alger (versão 0)", que chegou a 179,4 milhões de dólares (169,7 milhões de euros), em 2015.

O recorde absoluto, para lá do século XX, em leilão permanece com "Salvator Mundi", atribuído, com alguma disputa, a Leonardo da Vinci, vendido por 450,3 milhões de dólares (426 milhões de euros), em 2017.

O retrato de Marilyn Monroe faz parte de um conjunto de retratos que Warhol fez da atriz após o seu falecimento e é considerada uma das peças de pop art mais icónicas da contemporaneidade. A pintura tem como base uma foto promocional da estrela de Hollywood no filme ‘Niagara’ (1953) e é constituída por cores vibrantes sobre o seu rosto. O título "Shot Sage Blue Marilyn" teve inspiração num incidente onde uma mulher alvejou quatro retratos que o artista fez de Monroe, contudo a peça infame não foi atingida.

"O Shot Sage Blue Marilyn é o auge absoluto do pop americano", disse Alex Rotter, presidente de arte dos séculos 20 e 21 da Christie’s, num comunicado a anunciar o leilão. Acrescenta ainda que "a pintura transcende o gênero do retrato, substituindo a arte e a cultura do século XX."