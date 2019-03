Salvador Sobral lança novo tema musical

Canção chama-se "Anda Estragar-me os Planos" e faz parte do disco Paris.

Foi lançado oficialmente o primeiro single do novo disco de Salvador Sobral. A canção chama-se "Anda Estragar-me os Planos" e faz parte do disco Paris, Lisboa que será editado no final deste mês, no dia 29.A canção foi composta por Francisca Cortesão e Afonso Cabral.