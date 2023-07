Sam Smith e Queens of the Stone Age encerram hoje 15.ª edição do festival Alive em Oeiras

A 15.ª edição do festival Alive, a decorrer desde quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, termina este sábado com as atuações de bandas e artistas como Queens of the Stone Age, Sam Smith, Branko, Angel Olsen e King Princess.

O recinto do festival abre este sábado, pela última vez este ano, às 15h00, com os concertos a começarem no pórtico de entrada por essa hora.

Cerca de duas horas depois, a música começa a ouvir-se nos seis palcos restantes.

O palco principal do NOS Alive acolhe as atuações dos Queens of the Stone Age, Sam Smith, Rüfüs du Sol, Machine Gun Kelly e Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco, num espetáculo conjunto.

O cartaz inclui ainda as atuações de, entre muitos outros, Branko, Tash Sultana, Angel Olsen, King Princess, Boys Noise, Yen Sung, Iolanda, Coastel, Luís Trigacheiro, a banda que surgiu na série de televisão "Pôr do Sol" Jesus Quisto, e do humorista Luís Franco Bastos.

Por causa do festival, há condicionamentos de trânsito nas vias de acesso e em redor ao Passeio Marítimo de Algés.

Durante todos os dias do festival, entre as 23h30 e as 05h00 da madrugada seguinte, é interrompida a circulação na CRIL/IC17, na via descendente, entre o nó de Miraflores e a Rotunda junto à Avenida Brasília.

São também esperados "constrangimentos na circulação rodoviária", de quinta-feira a sábado, a partir das 15h00, na Avenida Brasília e na Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem, o viaduto CRIL/IC17, em Algés, e a Praça D. Manuel I.

Como alternativa, a Câmara de Oeiras sugere que seja "privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem".

A organização do NOS Alive recomenda ao público que "olhe para o calendário e se organize". "Venham cedo porque vale a pena", desafiou o promotor Álvaro Covões, na quarta-feira durante uma visita ao recinto.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis 'online' em www.nosalive.com.