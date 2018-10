Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

The Black Mamba: “A nossa obsessão é apenas pela música”

Novo disco do grupo português é o mais coerente e homogéneo da sua carreira.

Por Miguel Azevedo | 01:30

É exclusivamente em inglês e com uma sonoridade mais homogénea que os The Black Mamba estão de volta aos discos. ‘The Mamba King’, terceiro trabalho de originais, é o mais amadurecido e planeado álbum do grupo até ao momento.



"O primeiro disco era muito descomprometido e lançado sem qualquer expectativa. O segundo trabalho foi uma coisa muito esquizofrénica em termos estéticos porque queríamos mostrar tudo o que nos influenciava. Este novo disco é aquele que foi mais pensado, por isso também estivemos um ano a gravar. Quisemos fazer um disco mais homogéneo e uma produção mais atual", explica o vocalista Pedro Tatanka, que ressalva a continuação da identidade do grupo.



"As influências continuam a ser antigas, só que agora quisemos fazer uma coisa mais neo-vintage", diz.



Composto por nove temas, ‘The Mamba King’ é o primeiro disco dos The Black Mamba gravado inteiramente em inglês, uma opção intimamente ligada ao projeto a solo de Pedro Tatanka. "Vou deixar o português para a minha carreira a solo. Pelo menos as pessoas não ficam confusas", diz.



Para ouvir estão canções sedutoras, inspiradas, inspiradoras e formosas no seu conceito, feitas por um grupo que, apesar de gozar já de uma considerável legião de fãs, não quer ser mais do que fiel a si mesmo.



"Não vivemos obcecados com isto de estar sempre à tona. A nossa obsessão é apenas pela arte, pela música", remata Tatanka.



Disco é apresentado dia 6 de novembro no Musicbox.