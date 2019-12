Tony Carreira regressa aos palcos em 2020 após pausa de um ano

Tony Carreira anunciou na terça-feira, num direto do Facebook, que vai regressar aos palcos em 2020.

O cantor, de 55 anos, fez o anúncio no Altice Arena, onde vai atuar a 14 de março do próximo ano: "Será para mim um motivo de muito orgulho estar aqui pela vigésima vez", afirma o cantor enquanto mostra a sala do pavilhão.

Tony diz que durante a pausa de mais de um ano engordou 15 quilos. "Se não volto às canções qualquer dia pareço um elefante", diz o artista em tom de brincadeira.

As saudades dos aplausos e do carinho são o verdadeiro motivo que leva o cantor a voltar aos espetáculos: "Estou muito feliz por voltar. Apetece-me novamente fazer canções e estar em palco. Estou com muita vontade de voltar a ouvir esses aplausos e esse carinho", termina o cantor.

O artista revelou também que durante este tempo sem espetáculos esteve mais presente na vida da família: "Vi os meus pais com mais frequência, os meus filhos e as pessoas que considero minha família".