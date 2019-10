Marco Paulo reúne fãs no Coliseu de Lisboa

Marco Paulo atua esta noite no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para apresentar o seu último disco, homónimo, lançado no passado mês de maio. Em palco, o cantor terá a presença de dois convidados, o fadista Marco Rodrigues e o Coro Infantil de Alcáçovas. Este último interpretará consigo a emblemática canção ‘Nossa Senhora’ e ainda ‘Para os Braços da Minha Mãe’, um original de Pedro Abrunhosa, que o artista gravou precisamente para o novo álbum.

"Vou cantar seis ou sete músicas novas, mas claro que não vou esquecer aquelas que as pessoas mais querem ouvir e que ajudaram a construir a minha carreira", diz Marco Paulo, garantindo um espetáculo grandioso que foi preparado com todo o pormenor. No total, o cantor apresentará um alinhamento que chegará muito próximo das vinte canções.

Marco Paulo regressa assim à mais mítica sala lisboeta, depois de ali ter feito a sua estreia, em nome próprio, em 2016, por ocasião dos seus 50 anos de carreira. Quanto ao novo disco, o cantor romântico apresentou-o pela primeira vez em maio, logo após a sua edição, no evento solidário ‘No Futuro’, que teve lugar na Altice Arena.

"Foi um espetáculo maravilhoso que foi muito bem recebido pelas pessoas. Ao final destes anos todos, ainda me consigo emocionar com a reação das minhas fãs", confessa. O espetáculo deste sábado no Coliseu começa quando forem 21h00 e o preço dos bilhetes varia entre os 30 e os 40 euros.